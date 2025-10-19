Nottingham Forest su quel tecnico dopo il ribaltone sulla panchina | chi potrebbe allenare Douglas Luiz e Savona Ultimissime

Nottingham Forest: dopo l’esonero lampo di Postecoglou, il club inglese punta al tecnico del Fulham. Ennesimo cambio per i due ex bianconeri. Un terremoto continuo, un caos che non accenna a placarsi. Il Nottingham Forest è una polveriera e, dopo l’incredibile esonero di Ange Postecoglou a soli 39 giorni dal suo arrivo, il club inglese è già alla ricerca del terzo allenatore stagionale. Il nome in cima alla lista, secondo le ultime indiscrezioni, è quello di Marco Silva, attuale tecnico del Fulham, per il quale il Forest sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria. Una notizia che getta un’ombra di ulteriore incertezza sul futuro dei due ex bianconeri presenti in rosa: Douglas Luiz e Nicolò Savona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nottingham Forest su quel tecnico dopo il ribaltone sulla panchina: chi potrebbe allenare Douglas Luiz e Savona. Ultimissime

Approfondisci con queste news

UFFICIALE Il Nottingham Forest fa fuori Postecoglou: "Sollevato dall'incarico con effetto immediato" - X Vai su X

Il Chelsea parte forte: brilla Pedro Neto contro il Nottingham Forest - facebook.com Vai su Facebook

Il Nottingham Forest esonera Postecoglou: è già finito il rapporto col tecnico vincitore dell'Europa League - Ange Postecoglou non è più l'allenatore del Nottingham Forest: fatale il k. Secondo msn.com

Nottingham Forest, rebus nuovo allenatore: chi guiderà gli inglesi dopo Postecoglou? Due tecnici italiani sono in lista! Tutti gli aggiornamenti - Mancini e Spalletti tra i nomi in lizza, tutti i dettagli Il Nottingham Forest è a un bivio. Lo riporta calcionews24.com

Pronostico Nottingham Forest-Chelsea: è già sulla graticola - Chelsea è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive