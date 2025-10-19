Nottingham Forest su quel tecnico dopo il ribaltone sulla panchina | chi potrebbe allenare Douglas Luiz e Savona Ultimissime

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nottingham Forest: dopo l’esonero lampo di Postecoglou, il club inglese punta al tecnico del Fulham. Ennesimo cambio per i due ex bianconeri. Un terremoto continuo, un caos che non accenna a placarsi. Il  Nottingham Forest  è una polveriera e, dopo l’incredibile esonero di  Ange Postecoglou  a soli 39 giorni dal suo arrivo, il club inglese è già alla ricerca del terzo allenatore stagionale. Il nome in cima alla lista, secondo le ultime indiscrezioni, è quello di  Marco Silva, attuale tecnico del  Fulham, per il quale il Forest sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria. Una notizia che getta un’ombra di ulteriore incertezza sul futuro dei due ex bianconeri  presenti in rosa:  Douglas Luiz  e  Nicolò Savona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

