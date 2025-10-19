Nottingham Forest le ultime sulla panchina dopo l’esonero di Postecoglu
. Ecco chi dovrebbe subentrare come allenatore del club di Premier League Il Nottingham Forest ha scelto: il futuro della panchina, dopo una riflessione rapida e intensa, dovrebbe essere affidato a Sean Dyche. La trattativa tra l’esperto allenatore inglese e il club sarebbe già in fase avanzata, segno della volontà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Si avvicina l’intesa tra il Nottingham Forest e Roberto Mancini. L’allenatore italiano è fermo dall’ottobre 2024, quando era stato esonerato dalla panchina dell’Arabia Saudita. Adesso una nuova occasione, in attesa dell’accordo definitivo che potrebbe arrivare Vai su Facebook
UFFICIALE Il Nottingham Forest fa fuori Postecoglou: "Sollevato dall'incarico con effetto immediato" - X Vai su X
Dyche il favorito nella corsa alla panchina del Nottingham Forest: superato Mancini nelle preferenze - Il Nottingham Forest avrebbe individuato in Sean Dyche l’allenatore dal quale ripartire: trattative in fase avanzata ... Segnala goal.com
Nottingham Forest forte su Marco Silva per la panchina: gli inglesi pronti a pagare la clausola - Il Nottingham Forest è forte su Marco Silva: il club inglese è pronto a pagare la clausola dell'allenatore con il Fulham ... Da gianlucadimarzio.com
Roberto Mancini vicino alla panchina del Nottingham Forest: contatto, dopo l’esonero di Postecoglou - Roberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l'esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3- Secondo fanpage.it