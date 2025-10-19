Normale il nuovo inizio | Eccellenza della Toscana In campo per trattenere le nostre menti migliori
di Gabriele Masiero PISA "Questa è un’eccellenza della Toscana e dell’Italia dove si formano le nuove generazioni al massimo livello e che speriamo di non vedere poi andar via dalla nostra regione e dal nostro Paese, per questo metteremo in campo politiche specifiche a sostegno delle startup ma anche di formazione per le imprese per offrire ai giovani sbocchi professionali immediati con adeguate gratificazioni economiche e motivazionali". È la promessa fatta da Eugenio Giani, governatore appena riconfermato, a margine dell’inaugurazione del 215o anno accademico della Normale. Per il presidente regionale, accompagnato dal fedelissimio Bernard Dika, campione di preferenze con il Pd nel collegio pistoiese, la prima uscita istituzionale in città dopo la rielezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
