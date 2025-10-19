Norbert Niederkofler | Pochi chef hanno un’idea forte nel 90% dei ristoranti si mangiano le stesse cose
Lo chef altoatesino racconta trent’anni di cucina di montagna, la sua idea di avanguardia e il valore del rispetto come nuova sostenibilità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Argomenti simili trattati di recente
Ansitz Heufler by Norbert Niederkofler - facebook.com Vai su Facebook
Fresca e secca, scegliete la vostra preferita tra tante ricette originali. Scoprite la senape in tutte le sue forme e poi entrate nella nostra cucina in compagnia di Norbert Niederkofler - X Vai su X
Niederkofler ambasciatore di sostenibilità in Arabia Saudita - ovest dell'Arabia Saudita, annuncia oggi una partnership con Care's, un progetto internazionale fondato dallo Chef italiano pluristellato Norbert Niederkofler e ... ansa.it scrive
Care's 2021. Norbert Niederkofler invita i grandi chef a parlare di sostenibilità - Covid e sostenibilità: cambiano le traiettorie della nuova edizione di Care’s, ma non l’obiettivo ultimo della manifestazione nata dall’impegno di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti che, nel corso ... Si legge su gamberorosso.it
In un castello in Alto Adige, Norbert Niederkofler dà forma al suo primo progetto di ospitalità - Nove camere che profumano di legno, un’osteria di cucina alpina e il silenzio delle montagne. living.corriere.it scrive