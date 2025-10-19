Non vuole aspettare per il certificato e minaccia i medici danneggiando mobili e suppellettili del Poliambulatorio

Agrigentonotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non voleva in alcun modo aspettare. Anzi, verosimilmente, non gliene fregava niente che i medici fossero in difficoltà perché il Poliambulatorio di contrada Grecale era pieno di migranti con crisi respiratorie. Chiedeva, anzi pretendeva, il “suo” certificato. Non riuscendo ad ottenere riscontro e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Vuole Aspettare Certificato Minaccia