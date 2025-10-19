Dopo giorni di attacchi scomposti da parte della sinistra che, esplicitamente e a volte anche implicitamente, ha puntato il dito contro il centrodestra per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, accusandolo di alzare il clima d'odio attorno al giornalismo d'inchiesta, è lui stesso a smorzare i toni e smentire ricostruzioni capziose e strumentali. Lo ha fatto intervenendo a In mezz'ora, il programma del pomeriggio di Rai Tre, spiegando che a Report vengono toccati " talmente tanti interessi e centri di potere che è impossibile capire l'origine, credo sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Non vedo mandanti politici". Ranucci smonta le accuse della sinistra