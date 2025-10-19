Non vedo mandanti politici Ranucci smonta le accuse della sinistra
Dopo giorni di attacchi scomposti da parte della sinistra che, esplicitamente e a volte anche implicitamente, ha puntato il dito contro il centrodestra per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, accusandolo di alzare il clima d'odio attorno al giornalismo d'inchiesta, è lui stesso a smorzare i toni e smentire ricostruzioni capziose e strumentali. Lo ha fatto intervenendo a In mezz'ora, il programma del pomeriggio di Rai Tre, spiegando che a Report vengono toccati " talmente tanti interessi e centri di potere che è impossibile capire l'origine, credo sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
I MANDANTI LI CONOSCIAMO E PRA ANCHE I MANOVALI ANZI LE MANOVALE - facebook.com Vai su Facebook
"Non vedo mandanti politici". Ranucci smonta le accuse della sinistra - Il conduttore ha escluso categoricamente una regia politica dietro l'attentato, intanto gli investigatori vagliano diverse ipotesi anche a seguito di alcune testimonianze ... msn.com scrive
Ranucci: “L’attentato è un messaggio, ma non vedo mandanti politici. Report torna il 26, non abbassiamo l’asticella” - Il giornalista a 'In mezz'ora': "Tocchiamo tanti interessi e centri di potere, credo sia opera legata alla criminalità" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Parla Ranucci: “Contro di me bomba legata alla criminalità, non credo in mandanti politici” - L’attentato intimidatorio che ha colpito Sigfrido Ranucci continua a far discutere. Scrive thesocialpost.it