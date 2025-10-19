Non uno ma due coltelli in tasca | controlli alla movida a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Movida del cuore della città tra coltelli e fuochi d’artificio. I carabinieri della compagnia Centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo. Con un bilancio che parla ancora una volta di lame. Il primo a finire nei guai è un 19enne. È a pochi passi da piazza dei Martiri, in via Alabardieri. Forse non un caso: il giovane, però, non è armato di alabarda ma di due coltelli. Non uno ma due lame. Perché se lo avessero “disarmato”, avrebbe avuto pronta l’alternativa. Denunciato. Un coltello anche nelle tasche di un 16enne, che non sapeva fosse illegale portarlo con a spasso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

