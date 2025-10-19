Non solo le formiche | anche le cimici avevano già inventato l' agricoltura batterica

Ah, le cimici! Alcuni le schiacciano ma altri sanno che schiacciandole puzzano (un’ottima strategia difensiva, mi uccidi e intanto ti appesto casa), non fanno impressione come un ragno eppure ci danno fastidio, senza contare quelle dei letti che ci succhiano il sangue. Eppure da decine di milioni di anni praticano una tecnica biologica di precisione incredibile. Un nuovo studio pubblicato su Current Biology dal gruppo di Yu Matsuura dell’ Università di Kyoto ha confermato precedenti studi secondo cui alcune specie di cimici asiatiche non si limitano a ospitare i batteri, li coltivano in una forma di “agricoltura simbiontica”, mantenendo nel corpo, in apposite tasche intestinali, batteri essenziali per le loro larve sia dal punto di vista nutritivo che da quello antimicrobico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

