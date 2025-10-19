Non riesco a dormirci Carlo Conti nessuno se l’aspettava | la confessione che spiazza
Personaggi Tv, presente al Festival della Luce di Firenze, Carlo Conti ha affrontato diversi temi legati alla sua carriera e al prossimo Festival di Sanremo 2026. Come riportato da La Nazione, il nuovo direttore artistico non ha nascosto la tensione che accompagna la fase di selezione dei Big in gara: Leggi anche: “Ho scelto lui”. Sanremo 2026, l’annuncio ufficiale di Carlo Conti sul conduttore (VIDEO) Carlo Conti: “La scelta dei brani dei Big non mi fa dormire.”. Da Carlo Conti nessuno si aspettava una tensione simile per la scelta dei Big del prossimo Festival e la confessione improvvisa ha spiazzato molti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scopri altri approfondimenti
“Mi drogo, non riesco a dormire”. Le parole a sorpresa della bellaattrice Vai su Facebook
"Non riesco più a dormire, ho sempre dolori e mi manca l'aria. Mi hanno tolto la vita!". La mamma di Paolo, il 14enne vittima di bullismo che si è tolto la vita. #drittoerovescio - X Vai su X
Carlo Conti in crisi per il Festival di Sanremo 2026: “Non riesco a dormirci” - L'articolo Carlo Conti in crisi per il Festival di Sanremo 2026: “Non riesco a dormirci” sembra essere il primo su LaNostraTv. Lo riporta msn.com
Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1: “Formula che vince non si cambia” - Per il direttore artistico e conduttore sarà il quinto Festival di Sanremo. Come scrive msn.com