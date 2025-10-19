Non può stare a Parma e provincia ma non rispetta i divieti | 39enne arrestato e portato in carcere

Parmatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottoposto prima all’obbligo di firma e al divieto di dimora in provincia, ma poi viola ripetutamente le misure cautelari progressivamente impostegli: 39enne italiano arrestato a Noceto e portato in carcere.Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Noceto hanno dato esecuzione a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Terremoto di magnitudo 3.1 nella provincia di Parma: almeno dieci scosse in sequenza - Terremoto in provincia di Parma, dove è stata registrata una sequenza sismica, con epicentro vicino Berceto. Lo riporta leggo.it

Terremoto, sciame sismico in provincia di Parma: scosse 3.5 e 3.4 a Langhirano - 5 è stata registrata dall'Ingv a una profondita di 19. Segnala ilgazzettino.it

Sciame sismico in provincia di Parma, la scossa più forte di magnitudo 3.1 - Una sequenza sismica è stata registrata nelle ultime ore in provincia di Parma, con epicentro vicino Berceto. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Stare Parma Provincia