Non può stare a Parma e provincia ma non rispetta i divieti | 39enne arrestato e portato in carcere
Sottoposto prima all’obbligo di firma e al divieto di dimora in provincia, ma poi viola ripetutamente le misure cautelari progressivamente impostegli: 39enne italiano arrestato a Noceto e portato in carcere.Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Noceto hanno dato esecuzione a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
@rugbyparma_1931 Ieri sera siamo stati a trovare gli amici di Rugby Parma per allenarci e stare insieme Scopri di più su zebreparma.it #WeAreZebre #ZebreCommunity #ZebreLegacy - facebook.com Vai su Facebook
Parma, i parenti ospitano il ladro seriale per gli arresti domiciliari e lui ruba in casa: «Può stare solo in carcere» - X Vai su X
Terremoto di magnitudo 3.1 nella provincia di Parma: almeno dieci scosse in sequenza - Terremoto in provincia di Parma, dove è stata registrata una sequenza sismica, con epicentro vicino Berceto. Lo riporta leggo.it
Terremoto, sciame sismico in provincia di Parma: scosse 3.5 e 3.4 a Langhirano - 5 è stata registrata dall'Ingv a una profondita di 19. Segnala ilgazzettino.it
Sciame sismico in provincia di Parma, la scossa più forte di magnitudo 3.1 - Una sequenza sismica è stata registrata nelle ultime ore in provincia di Parma, con epicentro vicino Berceto. Scrive rainews.it