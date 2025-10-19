Non ho mai raccontato a mia mamma degli abusi che ho ricevuto per protezione nei suoi confronti Non volevo farla soffrire | Rosalinda Cannavò a Verissimo

Nel corso della puntata di “Verissimo” andata in onda il 18 ottobre, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare del suo passato e del rapporto con la madre, ospite insieme a lei nel salotto di Silvia Toffanin. L’attrice ha raccontato alcuni momenti delicati della propria vita, spiegando di aver scelto di nascondere il dolore subito in giovane età per non far soffrire la famiglia. “ Non le ho mai raccontato niente, perché volevo proteggerla. Ho sempre avuto un senso di protezione nei suoi confronti, non volevo farla soffrire ”, ha spiegato Cannavò riferendosi agli abusi subiti da ragazza. L’attrice ha poi ricordato il periodo segnato dai disturbi alimentari, definendolo “un momento di grande distacco dalla mia famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ho mai raccontato a mia mamma degli abusi che ho ricevuto per protezione nei suoi confronti. Non volevo farla soffrire”: Rosalinda Cannavò a “Verissimo”

