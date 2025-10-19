Non essere cattivo 10 anni dopo | Alessandro Borghi Luca Marinelli e Valerio Mastandrea ricordano il film di Claudio Caligari

Comingsoon.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di riconquistare la sale il 27, 28 e 29 ottobre, Non essere cattivo di Claudio Caligari, che compie 10 anni, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Luca Marinelli hanno ricordato il film e il regista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

non essere cattivo 10 anni dopo alessandro borghi luca marinelli e valerio mastandrea ricordano il film di claudio caligari

© Comingsoon.it - Non essere cattivo 10 anni dopo: Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Valerio Mastandrea ricordano il film di Claudio Caligari

Scopri altri approfondimenti

essere cattivo 10 anniTorna Non Essere Cattivo, 'da Caligari passione e integrità' - "Se non avessi incontrato Claudio Caligari il mio percorso non sarebbe stato assolutamente quello che ho realizzato. Si legge su ansa.it

“Non essere cattivo”. Il film di Claudio Caligari con Luca Marinelli torna nelle sale per il 10° anniversario - A dieci anni dall’uscita, Non essere cattivo, l'ultimo film diretto da Claudio Caligari, tornerà sul grande schermo. Lo riporta sentireascoltare.com

Cerca Video su questo argomento: Essere Cattivo 10 Anni