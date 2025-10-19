Non era Milan-Fiorentina, ma la gara si giocò all’Artemio Franchi di Firenze. Un match in cui la squadra rossonera ne fece addirittura 7. Una gara che è passata alla storia e che ci racconta i mitici anni novanta, quando il calcio italiano era il più importante al mondo. (ANSA) TvPlay.it E dire che era stata la viola di Luigi Radice ad andare avanti, un gol di Francesco “Ciccio” Baiano l’aveva sbloccata al minuto numero 14 con pareggio però abbastanza immediato di Daniele Massaro al 25esimo. Il Milan l’aveva praticamente chiusa nella prima frazione di gioco con i gol di Gianluigi Lentini, Ruud Gullit e Daniele Massaro. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Non era Milan-Fiorentina, ma si giocò a Firenze e i rossoneri ne fecero 7