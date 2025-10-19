Non era Milan-Fiorentina ma si giocò a Firenze e i rossoneri ne fecero 7

Tvplay.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non era Milan-Fiorentina, ma la gara si giocò all’Artemio Franchi di Firenze. Un match in cui la squadra rossonera ne fece addirittura 7. Una gara che è passata alla storia e che ci racconta i mitici anni novanta, quando il calcio italiano era il più importante al mondo. (ANSA) TvPlay.it E dire che era stata la viola di Luigi Radice ad andare avanti, un gol di Francesco “Ciccio” Baiano l’aveva sbloccata al minuto numero 14 con pareggio però abbastanza immediato di Daniele Massaro al 25esimo. Il Milan l’aveva praticamente chiusa nella prima frazione di gioco con i gol di Gianluigi Lentini, Ruud Gullit e Daniele Massaro. 🔗 Leggi su Tvplay.it

non era milan fiorentina ma si gioc242 a firenze e i rossoneri ne fecero 7

© Tvplay.it - Non era Milan-Fiorentina, ma si giocò a Firenze e i rossoneri ne fecero 7

News recenti che potrebbero piacerti

Milan, Abate:| Era praticamente della Fiorentina... - Ora che è tutto finito, si può anche parlare di quello che poteva e poi non è stato. calciomercato.com scrive

Fiorentina, Lamptey: "Era il momento giusto per venire in Italia. Posso fare vari ruoli" - L'ultimo acquisto messo a referto dalla Fiorentina nel corso della sua sessione estiva è il terzino destro Tariq Lamptey. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Era Milan Fiorentina Gioc242