Non ci crediamo… Musica in lutto se ne va a soli 48 anni un grande protagonista

Il panorama musicale internazionale perde una delle sue figure più rappresentative. All'età di 48 anni è venuto a mancare Sam Rivers, bassista dei Limp Bizkit, gruppo simbolo del movimento nu metal tra la fine degli anni '90 e i primi 2000. L'annuncio ufficiale è stato diffuso tramite un post sulla piattaforma Instagram: "Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro cuore pulsante". Un messaggio che ha rapidamente suscitato reazioni e cordoglio in tutto il mondo. Il ricordo dei Limp Bizkit e della comunità musicale. Nel tributo pubblicato dal gruppo, i Limp Bizkit hanno descritto Sam Rivers come "pura magia", "la calma nel caos", sottolineando il ruolo essenziale che ha svolto sia sul piano artistico sia personale.

