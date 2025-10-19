È morta dopo quasi tre mesi di agonia Nadia Khaidar, la donna di 50 anni brutalmente aggredita dal suo ex compagno il 27 luglio scorso a Bologna. Dopo un lungo ricovero in ospedale, le sue condizioni non sono mai migliorate. Come riporta Il Resto del Carlino, la 50enne marocchina non ce l’ha fatta: le ferite riportate nell’aggressione sono state fatali. Quel giorno, in una domenica d’estate, Redouane Ennakhali, 44 anni, connazionale della vittima e già noto alle forze dell’ordine, l’ha aspettata sotto casa nel quartiere Santa Viola. Quando l’ha vista uscire, l’ha speronata con l’auto e poi si è accanito su di lei con calci, pugni e coltellate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Aggreddita dall’ex fidanzato, violenza folle in Italia: tragedia agghiacciante