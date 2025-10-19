"Non siamo stati la solita Samb". Così Marco Mancinelli, in panchina al Picchi di Livorno al posto dello squalificato Palladini ha commentato la deludente sconfitta con la formazione labronica. "Nelle altre partite finora disputate – dice il tecnico rossoblù – siamo stati sempre aggressivi, giocando in pressione e cerando anche occasioni da rete. Stavolta non è stato così. Demerito nostro e merito del Livorno cui abbiamo regalato metri in campo. Quando giochi così, purtroppo, alla fine gli episodi ti condannano. Oggi siamo stati troppo remissivi. Il secondo gol su rigore è arrivato dopo una revisione al FVS. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Noi poco aggressivi, rimbocchiamoci le maniche"