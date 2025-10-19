Nodo Ferroviario Nord di Bari la Lega critica Leccese dopo lettera a Salvini | Serve atteggiamento più sobrio

Baritoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Bari critica la decisione del sindaco Vito Leccese di inviare una lettera al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, per sollecitare il governo a rifinanziare il progetto del Nodo Ferroviario Nord, per ‘decongestionare’ con una nuova linea i quartieri di Santo Spirito, Catino e Palese del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

nodo ferroviario nord bariNodo Ferroviario Nord di Bari, la Lega critica Leccese dopo lettera a Salvini: "Serve atteggiamento più sobrio" - Carrieri: "Se la finalità è solo quella di ‘additare’ mediaticamente e periodicamente il ministro come ‘nemico del Sud’, diciamo ai Pugliesi che sono e saranno gli atti ministeriali (i fatti e non le ... baritoday.it scrive

nodo ferroviario nord bariNodo ferroviario Bari Nord, Leccese scrive a Salvini: "Subito risorse e bando" - Il sindaco di Bari teme il rallentamento dell'opera: "Manca la copertura economica - Lo riporta rainews.it

nodo ferroviario nord bariNodo ferroviario Bari Nord, il sindaco scrive al ministro dei Trasporti: “Progetto pronto, serve il rifinanziamento” - Come noto, il Cipess, nella seduta del 29 novembre 2024, ha disposto il definanziamento dei 700 milioni di euro originariamente previsti per l’intervento. Come scrive giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Nodo Ferroviario Nord Bari