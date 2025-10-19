Nocera Inferiore Bicchielli FI | Fico ha rinnegato tutto ciò che predicava

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Roberto Fico rappresenta l’ennesima illusione di una politica fatta di annunci e contraddizioni. Si era presentato come il paladino dell’etica e del rinnovamento, ma oggi, pur di candidarsi, ha rinnegato tutto ciò che predicava: ha aperto le porte a chi un tempo giudicava impresentabile, ha smentito i suoi stessi principi, e ha dimostrato che la coerenza non è un valore per tutti”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, intervenendo oggi a Nocera Inferiore durante un evento elettorale, sottolineando come il progetto politico di Fico appaia “ privo di slancio e di credibilità “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

