Noa Lang entra e cambia ritmo ma resta un mistero | il Napoli si interroga
Nel Napoli che cerca certezze, il nome di Noa Lang continua a far discutere. L’ex PSV Eindhoven, acquistato in estate per una cifra importante, è finito rapidamente ai margini del progetto di Antonio Conte. Anche contro il Torino, partito ancora dalla panchina, è stato tra i pochi a dare una scossa nel finale, segnando pure un gol poi annullato per fuorigioco. Una prestazione che riapre il dibattito su un talento che il Napoli non può permettersi di perdere. Noa Lang, da investimento a caso tecnico. Doveva essere uno dei volti nuovi dell’attacco azzurro, ma finora Noa Lang è rimasto più un’idea che una realtà. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondisci con queste news
Lang al centro delle polemiche: C'ENTRA LA SUA ESULTANZA Nonostante la rete annullata, l'olandese ha trovato comunque il modo di far parlare di se ai tifosi azzurri Sui social si è infatti scatenato un vero e proprio dibattito sull'esultanza dopo il mome - facebook.com Vai su Facebook
Noa Lang, il Napoli aspetta la scintilla: Conte punta sul suo rilancio - L’olandese, arrivato dal PSV per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, sta faticando a trovare spazio e continuità nel 4- Secondo ilnapolionline.com
Torino-Napoli, pagelle: 4 azzurri inguardabili, Spinazzola super. Il voto a De Bruyne, Noa Lang e Conte - Il Napoli perde a Torino e si fa agganciare dall'Inter in classifica: nerazzurri corsari a Roma contro i giallorossi di Gasperini che restano comunque in testa. Si legge su msn.com
Noa Lang al Napoli, Krol a sorpresa: “Gli manca solo una cosa” | ESCLUSIVO - Da Beukema a Noa Lang, passando per la competenza di Antonio Conte e i suoi viaggi portafortuna a Napoli: l’intervista a Ruud Krol. Si legge su calciomercato.it