Nel Napoli che cerca certezze, il nome di Noa Lang continua a far discutere. L’ex PSV Eindhoven, acquistato in estate per una cifra importante, è finito rapidamente ai margini del progetto di Antonio Conte. Anche contro il Torino, partito ancora dalla panchina, è stato tra i pochi a dare una scossa nel finale, segnando pure un gol poi annullato per fuorigioco. Una prestazione che riapre il dibattito su un talento che il Napoli non può permettersi di perdere. Noa Lang, da investimento a caso tecnico. Doveva essere uno dei volti nuovi dell’attacco azzurro, ma finora Noa Lang è rimasto più un’idea che una realtà. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Noa Lang, entra e cambia ritmo ma resta un mistero: il Napoli si interroga