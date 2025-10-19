No sprechi d’acqua situazione difficile

L’invito che Tennacola spa rivolge agli utenti dei Comuni del fermano e del maceratese è di prestare "una scrupolosa attenzione da parte di tutti a un uso responsabile dell’acqua. Lo impone l’abbassamento della falda acquifera". Dopo un’estate in cui non ci sono stati problemi di sorta nelle forniture idriche, Tennacola ritiene di dover rivolgere questo invito–appello stante la concreta possibilità che "qualora la situazione non registri un miglioramento, si renda necessario già dalla prossima settimana, un razionamento della risorsa idrica, nelle ore notturne, nel territorio servito dalla società, in particolare nei Comuni montanti" fa sapere il presidente, Antonio Albunia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

