No Kings l’esperimento americano è in bilico su un baratro

Sullo sfondo di un'escalation delle tensioni preparata con accuse di «sovversione interna» dagli strateghi della «rivoluzione conservatrice», milioni di americani hanno sfilato ieri in centinaia di città per ribadire il

No Kings day, la gente in piazza contro Trump: "l'America non vuole re" - Risponde così Donald Trump in un'intervista a Fox News che andrà in onda domani mattina domenica 19 ottobre. Scrive tg.la7.it

«No Kings», l'America in piazza per dire no alla svolta autoritaria di Trump - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Scrive lasicilia.it

Usa, 2.700 proteste "No Kings" contro Trump. Lui replica: "Non sono un re" - Il movimento unisce 300 sigle e sfida il tycoon: "Non ci tireremo indietro di fronte al caos, alla corruzione e alla crudeltà" ... Scrive msn.com