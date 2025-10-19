Ninetto Davoli | Il progetto di Pasolini era vivere in Africa Che trauma quella lettera

L’attore ricorda Pier Paolo a cinquant’anni dalla scomparsa il prossimo 2 novembre: “Visse il mio fidanzamento come una pugnalata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ninetto Davoli: “Il progetto di Pasolini era vivere in Africa. Che trauma quella lettera”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ottobre 1965, Pier Paolo #Pasolini con #Totò e #Ninetto Davoli lavorano nel film "Uccellacci e uccellini". Rino Barillari © Archivio Rino Barillari/Tutti i diritti riservati - facebook.com Vai su Facebook

L'11 ottobre 1948 nasceva l’attore Ninetto Davoli - #accaddeoggi - X Vai su X

Ninetto Davoli: «Roma ha perso l'umanità, non c'è più il "volesse bene". E Pasolini lo aveva predetto» - Fu un incontro casuale, vai a immaginare che lo fanno Papa, che fatalità. Da roma.corriere.it

«Pasolini, umano e coraggioso». Ninetto Davoli martedì racconta Pier Paolo al cine-teatro Cecchetti di Civitanova - teatro Cecchetti di Civitanova Marche arriverà Ninetto Davoli, uno dei grandi interpreti del cinema ... Segnala corriereadriatico.it

Il cinema pasoliniano con Davoli e Braucci - Il terzo incontro del progetto "Un corsaro in forma di rosa" a Civitanova ospita lo sceneggiatore Maurizio Braucci e l'attore Ninetto Davoli, legato al cinema pasoliniano. Riporta ilrestodelcarlino.it