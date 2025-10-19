Niente sale operatorie temporanee Blasioli Pd | Ricoveri bloccati e interventi rimandati per l' ortopedia in tutta la provincia

Ilpescara.it | 19 ott 2025

Era stato assicurato che le sale operatorie temporanee, visti i lavori in corso in quelle ordinarie, sarebbero state pronte nella seconda decade di settembre. Siamo oltre la metà di ottobre e il risultato è solo quello di un “ennesimo pasticcio gestionale” che ha portato al “blocco dei ricoveri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

ASL PESCARA: BLASIOLI, “BLOCCATI RICOVERI ORTOPEDIA IN MANCANZA DI SALE OPERATORIE SOSTITUTIVE” - PESCARA – “Bloccati i ricoveri in elezione in tutte le ortopedie della Provincia (Pescara, Penne e Popoli) a causa della mancata attivazione delle sale operatorie temporanee in sostituzione di quelle ... Da abruzzoweb.it

