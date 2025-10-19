Niente certificato elettorale | rallentata la corsa per Antonio Graziano

Un disservizio sorprendente sta rallentando la corsa elettorale di Antonio Graziano, candidato con la lista PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ alle elezioni regionali.A causa dell’aggiornamento mancante dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), non è stato possibile estrarre il. 🔗 Leggi su Casertanews.it