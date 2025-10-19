Nicola Riccardo Pietro morti a 20 anni dopo la festa di compleanno di Mirko ferito come il quinto amico sotto choc Chi erano

Ilgazzettino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASIAGO - Tornavano da una festa di compleanno, Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo. Ed è proprio sulla strada del ritorno da Lavarone, a pochi chilometri da casa, che alle 3.30. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

nicola riccardo pietro morti a 20 anni dopo la festa di compleanno di mirko ferito come il quinto amico sotto choc chi erano

© Ilgazzettino.it - Nicola, Riccardo, Pietro morti a 20 anni dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano

Leggi anche questi approfondimenti

nicola riccardo pietro mortiNicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre 20enni. Feriti i due amici. «Andavano a velocità folle» - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini. Secondo ilgazzettino.it

nicola riccardo pietro mortiNicola e Riccardo, 20 anni appena compiuti: sono morti con Pietro dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano - Ed è proprio sulla strada del ritorno da Longarone, a pochi chilometri da casa, che alle ... Segnala ilgazzettino.it

nicola riccardo pietro mortiChi erano Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia, i 20enni morti nel tragico incidente di Asiago - Tre ragazzi sono morti in un incidente ad Asiago il 19 ottobre 2025. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Riccardo Pietro Morti