ASIAGO - Tornavano da una festa di compleanno, Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo. Ed è proprio sulla strada del ritorno da Lavarone, a pochi chilometri da casa, che alle 3.30. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicola, Riccardo, Pietro morti a 20 anni dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano

Nicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre 20enni. Feriti i due amici. «Andavano a velocità folle» - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini. Secondo ilgazzettino.it

Nicola e Riccardo, 20 anni appena compiuti: sono morti con Pietro dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano - Ed è proprio sulla strada del ritorno da Longarone, a pochi chilometri da casa, che alle

