Nicola Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l' auto sulla rotatoria di Asiago | morti i tre amici 20enni un altro è in fin di vita Il quinto è scappato

Ilgazzettino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASIAGO - Tre giovani sono morti in un violento incidente stradale alle 3.30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

nicola pietro e riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l auto sulla rotatoria di asiago morti i tre amici 20enni un altro 232 in fin di vita il quinto 232 scappato

© Ilgazzettino.it - Nicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre amici 20enni, un altro è in fin di vita. Il quinto è scappato

Nicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre amici 20enni, un altro è in fin di vita. Miracolato il quinto ... - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini.

Pietro Pisapia, Riccardo Gemo, Nicola Xausa: chi erano i tre ragazzi morti nell'incidente di Asiago - Due di loro erano residenti a Lusiana Conco, altro comune dell'Altopiano di Asiago e un terzo ...

