Nicola e Riccardo 20 anni appena compiuti | sono morti con Pietro dopo la festa di compleanno di Mirko ferito come il quinto amico sotto choc Chi erano

ASIAGO - Tornavano da una festa di compleanno, Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo. Ed è proprio sulla strada del ritorno da Longarone, a pochi chilometri da casa, che alle 3.30. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicola e Riccardo, 20 anni appena compiuti: sono morti con Pietro dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano

