Sasso Marconi (Bologna), 19 ottobre 2025 – Tragedia questa mattina lungo un sentiero nei pressi di Monte Mario, nel territorio del Comune di Sasso Marconi. Qui è stato trovato morto Nicola Ciciriello, sessantaseienne residente a Casalecchio, accanto alla sua mountain bike con cui era solito fare uscite da solo o con gli amici. Ad accorgersi del corpo esanime sono stati due escursionisti che stavano camminando in un sentiero poco frequentato. Erano da poco passate le 11 quando i due escursionisti, padre e figlia, entrambi residenti a Bettidizzo, piccola frazione nel Comune di Sasso Marconi, stavano facendo una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato e che corre molto vicino a un altro conosciuto col nome di sentiero ‘Gianna’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicola Ciciriello morto nell’incidente in mountain bike a Sasso Marconi