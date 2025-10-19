Nico Paz stravince la sfida dei numeri 10 con Yildiz e dà ragione a Platini | i meriti del Como le colpe della Juventus

2025-10-19 12:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Andrea Distaso 19 ott 2025, 14:34 Ultimi aggiornamenti: 19 ott 2025, 14:38 Il fantasista argentino entra da protagonista in entrambi i goal che affondano i bianconeri e il suo quarto in campionato è un’altra gemma. Il bianconero non si vede e affonda con Tudor Sotto gli occhi degli spettatori d’eccezione Thierry Henry, Arsene Wenger e Raphael Varane, i protagonisti più attesi della sfida del “Sinigaglia” tra Como e Juventus non potevano che essere Nico Paz da una parte e Kenan Yildiz dall’altra. La grande speranza di un match all’altezza di una platea tanto prestigiosa era tutta riposta nei due assi nella manica di Fabregas e Tudor, nei due “numeri 10” vecchio stampo chiamati ad illuminare la scena coi loro colpi di scena. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Post-it e penna perché Atalanta-Como può regalare un sacco di spunti. ? Lookman vs Nico Paz, ma anche le due rimonte dell’anno scorso, sono solo alcuni dei temi pre-partita di un match che si preannuncia davvero interessante. ? Come finirà? 04/10 - facebook.com Vai su Facebook

Nico Paz stravince la sfida dei numeri 10 con Yildiz e dà ragione a Platini: i meriti del Como, le colpe della Juventus - Il fantasista argentino entra da protagonista in entrambi i goal che affondano i bianconeri e il suo quarto in campionato è un'altra gemma. Come scrive msn.com

Del Piero: "Nico Paz-Yildiz? Bellissima sfida, sono 2 gioielli. Scudetto? 6 partite sono poche per fare pronostici" - Intervistato da "La Stampa", Alex Del Piero, ex capitano e numero 10 della Juventus, si sofferma sulla sfida nella sfida tra i 2 fantasisti di Como e Juve, Nico Paz ed Yildiz, che ... Segnala tuttojuve.com

Qui Como - Ludi: "Yildiz e Nico Paz 2 tesori per la Serie A. Tenere Nico Paz? Vorremmo farlo per sempre, ma sarà difficile" - Juventus, il ds dei lariani, Carlalberto Ludi, si sofferma a parlare del gioiellino della squadra di ... Come scrive tuttojuve.com