Nico Paz Inter il ds del Como ammette | Non è stato difficile trattenerlo vorremo restasse per sempre ma la situazione è questa

Inter News 24 Nico Paz Inter, il direttore sportivo del Como, Carloalberto Ludi, si esprime così sull’ex obiettivo dei nerazzurri. Intervenuto nel corso del prepartita di Como Juve, il direttore sportivo del club lombardo, Carloalberto Ludi, ha parlato del futuro di Nico Paz, ambito da diversi club sul mercato tra i quali anche l’Inter ( qui le ultime sulle mosse di mercato dei nerazzurri ). TRA LUI E YILDIZ? – « Ovviamente scegliamo Nico anche perché è un giocatore straordinario e gli vogliamo bene, sta facendo una crescita pazzesca. Per la Serie A avere uno scontro sportivo tra questi due talenti, destinati ad avere impatto nel calcio del futuro, in tutta Europa, è abbastanza significativo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, il ds del Como ammette: «Non è stato difficile trattenerlo, vorremo restasse per sempre ma la situazione è questa»

Contenuti che potrebbero interessarti

Lautaro e Nico Paz rientreranno con un giorno di ritardo in Italia ? Sabato 18 alle 20.45 c’è Roma-Inter ? Domenica 19 alle 12.30 Como-Juventus Sono da schierare comunque titolari - facebook.com Vai su Facebook

Ds Como: “Nico Paz? Non è stato difficile trattenerlo. Vorremmo restasse sempre ma…” - Juventus e ai microfoni di DAZN ha parlato Carloalberto Ludi, il direttore sportivo del Como che si è soffermato anche su Nico Paz: «Tra lui e Yldiz? Si legge su fcinter1908.it

Como, le parole del DS su Nico Paz: “Nico torna al Real? Vi spiego.” Il minutaggio di Morata e le condizioni di Addai - 30, il DS Carlalberto Ludi ha parlato della situazione di mercato di Nico Paz, gioiello scuola Blancos, e anche sulle condizioni di altri ... Scrive gonfialarete.com

Ds Como: “Paz al Real? Dipende anche da lui. Se non arriva un’offerta più alta…” - Il ds del Como in vista della partita contro la Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro di Nico Paz ... Da msn.com