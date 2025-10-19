Nico Paz batte Yildiz nella battaglia per il ’10’ di ‘Calcio’

2025-10-19 16:42:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: I sospiri scendono anche dalle alture delle Prealpi comasche: Quando Nico Paz tocca la palla, il tempo si ferma. Gli occhi di tutto lo stadio aguzzano la vista: la magia deve ancora venire. Nella cornice da sogno del Lago di Como, tutte le attenzioni erano puntate sui due grandi Dieci di questa Serie A: Nico Paz e Kenan Yildiz. Ma sull’erba non c’era storia. Nico, che ha segnato in tutte e quattro le partite casalinghe del Como in questa stagione, ha lasciato ancora una volta il segno: quattro gol e quattro assist in sette partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

