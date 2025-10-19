Nico Paz a DAZN | La gente oggi si identifica in me per me è un sogno di quando ero bambino

Nico Paz a DAZN, il gioiello celebra la vittoria sulla Juve: orgoglio per il legame con i tifosi e per la Nazionale argentina, nonostante la stanchezza. È l’uomo copertina, il simbolo di un’impresa storica che resterà scolpita nella memoria dei tifosi lariani. Nico Paz, con un assist e un gol da cineteca, ha trascinato il Como alla vittoria per 2-0 contro la Juventus, un successo che mancava da 73 anni. Al termine della partita, visibilmente emozionato, il gioiello argentino di proprietà del Real Madrid si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare una giornata indimenticabile. Nico Paz Como: un sogno a occhi aperti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Paz a DAZN: «La gente oggi si identifica in me, per me è un sogno di quando ero bambino»

