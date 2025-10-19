Nettuno una targa per il ricordo di Ilaria Barone e dei piccoli Ludovica e Leonardo

19 ott 2025

Nettuno, 19 novembre 2025- Nel tessuto di ogni comunità, esistono atti che trascendono il dovere e il lutto, diventando simboli di unione e resilienza. Questo gesto solenne onora tre vite spezzate: quella della Professoressa  Ilaria Barone, venuta a mancare nel 2023 per un male incurabile, e quelle dei piccoli  Ludovica e Leonardo Tulli, vittime innocenti del devastante terremoto di Amatrice. L’omaggio, voluto dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato, unisce il ricordo di Ilaria – donna che, come ha ricordato il marito  Gaetano Mauro, ha saputo “solo dare” – alla memoria dei figli di  Giovanna Gagliardi, colpita dal dramma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

