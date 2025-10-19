Nettuno una targa per il ricordo di Ilaria Barone e dei piccoli Ludovica e Leonardo
Nettuno, 19 novembre 2025- Nel tessuto di ogni comunità, esistono atti che trascendono il dovere e il lutto, diventando simboli di unione e resilienza. Questo gesto solenne onora tre vite spezzate: quella della Professoressa Ilaria Barone, venuta a mancare nel 2023 per un male incurabile, e quelle dei piccoli Ludovica e Leonardo Tulli, vittime innocenti del devastante terremoto di Amatrice. L’omaggio, voluto dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato, unisce il ricordo di Ilaria – donna che, come ha ricordato il marito Gaetano Mauro, ha saputo “solo dare” – alla memoria dei figli di Giovanna Gagliardi, colpita dal dramma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In memoria di una donna che ha saputo solo dare? Nella vita ci sono persone che danno e persone che prendono. Mia moglie era una di quelle che davano. Oggi l’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha voluto dedicarle una targa in sua memoria. Ring - facebook.com Vai su Facebook