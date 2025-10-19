Netanyahu | Violato il cessate il fuoco Raid delle Idf contro Hamas

Raggiunto l'accordo tra Tel Aviv e Hamas sulla "prima fase" del piano firmato Donald Trump. Ritiro parziale delle truppe dell'Idf, restituzione degli ostaggi israeliani e liberazione di oltre 1900 prigionieri palestinesi. Questi i punti salienti dell'accordo firmato il 13 ottobre scorso. Al momento il "Partito di Dio" ha liberato tutti gli ostaggi ancora vivi, restituendo solo 10 dei 28 corpi dei prigionieri uccisi. Sul futuro governo di Gaza la scelta sarebbe ricaduta su 15 tecnocrati che dovranno amministrare la Striscia in base al piano di pace. Intanto Hamas dice no al disarmo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netanyahu: "Violato il cessate il fuoco". Raid delle Idf contro Hamas

