Netanyahu | riprendere attacchi a Gaza

15.43 Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di agire "con forza" contro gli "obiettivi terroristici" nella striscia di Gaza, accusando Hamas di avere violato il cessate il fuoco. Indicazioni riportate da Netanyahu durante un incontro con il ministro della Difesa Katz. Idf affermano che i terroristi palestinesi hanno sparato contro forze israeliane nell'area di Rafah. Immediata la risposta, con il lancio di raid aerei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

MEDIO ORIENTE | Media israeliani accusano Hamas di avere "violato il cessate il fuoco" aprendo il fuoco "contro un mezzo del genio a Rafah". In risposta, l'aeronautica ha attaccato l'area di Rafah. Ben Gvir a netanyahu; 'Riprendere la guerra'. #ANSA - X Vai su X

“Hamas disarmi o sarà l’inferno”. Netanyahu cerca il pretesto per riprendere la guerra a Gaza Vai su Facebook

Ben-Gvir preme su Netanyahu perché riprendano gli attacchi israeliani su Gaza - Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, l’esponente dell’estrema destra Itamar Ben- Da globalist.it

Gaza, Media: «Hamas viola tregua a Rafah, risposta aerea Idf». I miliziani negano. Netanyahu: «Agire con forza contro obiettivi terroristici» - Hamas nega violazioni del cessate fuoco da parte sua e riferisce di non essere al corrente di scontri a Rafah, dove l'Idf ha compiuto raid aerei. Riporta leggo.it

Gaza, “Hamas viola il cessate il fuoco, molteplici attacchi alle Idf”. Israele risponde con tre raid su Rafah - “Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell’Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. Segnala ilfattoquotidiano.it