Netanyahu ordina la chiusura dei valichi Israele prepara una nuova manovra militare a Gaza
Il ministro Ben Gvir pressa per riprendere le operazioni su vasta scala nella Striscia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
"È stato Netanyahu a ordinare di attaccare la Flotilla" - X Vai su X
La Corte Internazionale per i Crimini di Guerra contro l'umanità ha bocciato l'appello di Israele tesi a far cancellare l'ordine di cattura internazionale per Netanyahu e per Gallant. - facebook.com Vai su Facebook
Caos a Gaza, Netanyahu: “Non rispettati gli accordi, il valico di Rafah resta chiuso”. Hamas consegna i corpi di altri 2 ostaggi - Mohammed Nazzal, alto dirigente del gruppo islamista dal Qatar: “Non lasceremo le armi fino a quando non saranno risolte altre ... Secondo quotidiano.net