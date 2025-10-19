Nestlé incubo tagli | acque agitate allo stabilimento Levissima in Valtellina

Cepina (Sondrio) – La multinazionale Nestlé ha annunciato un piano di tagli da 16mila posti (6% della forza lavoro globale) nei prossimi due anni per ridurre i costi e rilanciare la crescita. Incerte le ricadute sull’Italia, dove il gruppo impiega 4.600 persone ed è presente attraverso marchi come Sanpellegrino e Levissima. “Non possiamo accettare che la gestione puramente finanziaria delle grandi multinazionali distrugga progressivamente il lavoro e la dignità di chi lo svolge – osserva Valter Rossi, segretario generale Flai Cgil Sondrio –. Per quanto riguarda Levissima, usciamo da una riorganizzazione aziendale, che ha visto a fine 2022 ridurre i propri organici di 25 unità, con un percorso di accompagnamento alla pensione, a seguito della scelta di dismettere la linea di produzione destinata all’imbottigliamento in vetro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

