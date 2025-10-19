Nessuno si è accorto che Paul Mescal ha indossato il Gucci di Demna?

Gqitalia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel grande anno 2025, ben poco di ciò che riguarda Paul Mescal passa inosservato. Siti di notizie, account Instagram e cuori volubili e fragili esplodono ogni volta che l’attore indossa un orologio minuscolo o si presenta con un taglio di capelli vagamente a mullet. Quindi, come si poteva non notare che avesse indossato, con assoluta nonchalance, un capo del debutto della nuovissima collezione di uno dei designer più famosi? In pubblico? Su un red carpet? Che imbarazzo per noi! Stolti che non siamo altro! La scorsa settimana, Mescal ha partecipato alla première londinese di Hamnet indossando un outfit completamente nero: pantaloni, camicia e giacca di pelle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

nessuno si 232 accorto che paul mescal ha indossato il gucci di demna

© Gqitalia.it - Nessuno si è accorto che Paul Mescal ha indossato il Gucci di Demna?

Argomenti simili trattati di recente

Paul Mescal rompe il silenzio sul legame con Gracie Abrams: "È prezioso e voglio proteggerlo" - La star di Normal People e Il gladiatore 2 ha parlato per la prima volta della sua relazione dal 2024 con la cantante americana. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Accorto Paul Mescal