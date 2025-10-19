Nessun candidato del gruppo territoriale alle Regionali | scontro nel M5S

Delusione e amarezza tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Aversa, esclusi dalle liste per le prossime elezioni regionali. La mancata presenza di un candidato espressione diretta del territorio ha suscitato forti perplessità all’interno del Gruppo Territoriale M5S di Aversa, che parla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

