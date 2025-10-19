Neonato morto dopo il parto i genitori si oppongono all’archiviazione

I consulenti della Procura descrivono “probabile” il nesso fra le omissioni dei sanitari e la morte del bambino dopo il parto. Il pm chiede comunque di prosciogliere, i familiari del piccolo si oppongono. Deciderà il giudice. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Neonato morto dopo il parto, i genitori si oppongono all’archiviazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

ARNARA. Neonato morto a 5 giorni dalla nascita, domani i funerali. - facebook.com Vai su Facebook

Neonato morto dopo il parto, i genitori si oppongono all’archiviazione - I consulenti della Procura descrivono “probabile” il nesso fra le omissioni dei sanitari e la morte del bambino dopo il parto. Segnala ilsecoloxix.it

Neonata morta dopo il parto in casa, l'autopsia non scioglie il mistero: esami di laboratorio per accertare le cause del decesso - Bisognerà eseguire esami di laboratorio ancora più specifici per arrivare a chiarire le cause della morte della piccola Virginia, spirata sette ore dopo il ... Si legge su ilgazzettino.it

Neonato morto dopo il parto in casa, le colpe dell’ostetrica: “Non ha rispettato le linee guida, altrimenti il bimbo sarebbe vivo” - "Se l'ostetrica avesse correttamente seguito le linee guida sul parto domiciliare" invece di "procedere senza valutare il rischio legato al peso del ... Scrive ilgiorno.it