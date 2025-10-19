Neonata morta dopo parto in casa nel vicentino | servono nuovi esami per chiarire le cause del decesso

La bimba è morta sette ore dopo essere nata in una casa di Bassano del Grappa: l'autopsia non ha chiarito le cause del decesso, saranno quindi necessari ulteriori esami. 🔗 Leggi su Fanpage.it

