Nelle parole di Meloni e Mattarella il senso de legame con gli Usa I messaggi al 50esimo della Niaf

C’è un oceano tra Roma e Washington, ma il premier Giorgia Meloni vuole tenerlo aperto. Aperto alle opportunità, ai commerci, ai valori condivisi. Nel videomessaggio inviato alla platea di oltre duemila invitati al Gala per i 50 anni della National Italian American Foundation (NIAF), la presidente del Consiglio non si è limitata a una celebrazione d’occasione: ha voluto rilanciare il senso di un’alleanza che, a suo dire, va “dall’industria alle prime linee della libertà”. Parole nette, quelle della premier, che inchiodano lo sguardo sul legame tra Italia e Stati Uniti: “Stiamo fianco a fianco da decenni, e continueremo a farlo per i prossimi cinquant’anni”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nelle parole di Meloni e Mattarella il senso de legame con gli Usa. I messaggi al 50esimo della Niaf

