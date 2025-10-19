Nella prima bozza della manovra 137 articoli dall' Irpef alla rottamazione Sale il tetto del 5 per mille

Feedpress.me | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, dal taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef (dal 35% al 33%) alla nuova rottamazione delle cartelle. Compare la revisione al rialzo della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

nella prima bozza della manovra 137 articoli dall irpef alla rottamazione sale il tetto del 5 per mille

© Feedpress.me - Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione. Sale il tetto del 5 per mille

Altre letture consigliate

prima bozza manovra 137Manovra, dall'Irpef alla Rottamazione fino all'Isee: la bozza con tutti i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Segnala msn.com

prima bozza manovra 137Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione - Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Si legge su ansa.it

prima bozza manovra 137Manovra, c'è la bozza da 137 articoli: dalla rottamazione delle cartelle alla tassa sui "paperoni" - All'interno anche la spending review per i ministeri e un pacchetto di misure per la famiglia e il contributo per banche e assicurazioni ... Come scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Bozza Manovra 137