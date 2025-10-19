Nella prima bozza della manovra 137 articoli dall' Irpef alla rottamazione Sale il tetto del 5 per mille mini stangata per i fumatori

Conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economicaÈ di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, dal taglio dell'aliquota intermedia dell'Irpef (dal 35% al 33%) alla nuova rottamazione delle cartelle. Compare la revisione al rialzo della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

