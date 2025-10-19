Nella notte scoppia un incendio nel condominio in costruzione

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica a Mercato Saraceno. Poco dopo le 4, squadre dei distaccamenti di Bagno di Romagna, Cesena e della sede centrale di Forlì sono intervenute in via Manzelli, dove era scoppiato un incendio all'interno di un condominio in costruzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

la Repubblica. . All'interno di un locale di Perugia, a notte fonda, è scoppiata la lite tra due gruppi di ragazzi, poi usciti fuori nel parcheggio di via Pascoli per continuare la rissa. Fino a quando qualcuno di loro non ha tirato fuori il coltello, colpendo al petto uno - facebook.com Vai su Facebook

#Disastro | Disastro alla #Saras, nella notte scoppia un incendio: Comune di Sarroch chiede incontro - X Vai su X

Lascia la pentola sul fuoco, scoppia l’incendio: evacuato un condominio - Attimi di paura durante la notte ad Ancona per un incendio divampato in un appartamento in via Marini, vicino alla questura, evacuato un condominio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Incendio in condominio, morti anziani genitori e figlio - A perdere la vita nell'incendio della scorsa notte in una palazzina a Cornaredo, nel Milanese, sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza vittima, il ... Come scrive ansa.it

Incendio in un appartamento ad Ancona, evacuato condominio - Un incendio si è sviluppato la notte scorsa in un appartamento nei pressi della Questura ad Ancona. Come scrive ansa.it