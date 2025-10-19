C ome abbinare giacche e abiti? Il segreto per outfit perfetti e di tendenza sta tutto nell’originalità: accostare volumi, texture e stili diversi per creare combinazioni nuove e contemporanee. Dalla barn jacket sopra lo slip dress al trench che addomestica l’anima boho dell’abito lungo, fino alla giacca in pelle che aggiunge un tocco rock al vestito romantico: 5 coppie che funzionano ora e sempre. Perché l’intesa, anche nel guardaroba, è questione di chimica. Giacca barn e slip dress Campagna e città si incontrano in un mix dal fascino disinvolto. La giacca dall’animo country si riscopre sexy sullo slip dress in raso o seta, spesso bordato di pizzo, leggero e sensuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella moda, le coppie più riuscite nascono da un incontro inatteso. Come quello tra giacche e abiti. Ecco 5 outfit da copiare