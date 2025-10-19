Nel libro Ann d' Inghilterra la scrittrice scava nel passato della madre a cui è molto legata nonostante senta di non conoscerla davvero
L a madre è la persona che ci ha tenuto in grembo, che spesso ci è stata più vicina nella vita, ma la conosciamo davvero? È la domanda che si pone Julia Deck nel suo ultimo romanzo Ann d’Inghilterra (Adelphi), appena tradotto da noi, vincitore in Francia del Premio Médicis 2024. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X È proprio lei, l’Ann del titolo, il personaggio di cui l’autrice vuole indagare i misteri, avventurandosi per la prima volta nel genere auto-fiction: il punto di partenza è il momento drammatico in cui rischia di perderla, quando la trova in casa sdraiata sul pavimento, colpita da un ictus. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I Libri di Elena. . Un rapido aggiornamento sulla lettura del momento e quelle in arrivo! Abbiamo scelto: Ann d’Inghilterra – Julia Deck @adelphiedizioni Sonnenallee – Thomas Brussig @einaudieditore Il destino di Mary Rose – Caroline Blackwood @feltr - facebook.com Vai su Facebook
"E Inghilterra sia", l’ultimo libro di Anna - Già dalle superiori, o dalle scuole medie, si comincia con i viaggi studio, affascinanti per la loro ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
"Come uccidere un uomo e farla franca", il libro d'esordio più letto in Inghilterra - Di certo il titolo non è di quelli che passano inosservati sullo scaffale di una libreria. Riporta ilmessaggero.it
La principessa Anna d’Inghilterra compie 74 anni: i matrimoni, l’incidente e le Olimpiadi - A giugno 2024 Anna d'Inghilterra è stata ricoverata cinque giorni in ospedale, come misura precauzionale, per lievi ferite e una commozione cerebrale dopo essere caduta da cavallo nella sua tenuta di ... Segnala quotidiano.net