Nel libro Ann d' Inghilterra la scrittrice scava nel passato della madre a cui è molto legata nonostante senta di non conoscerla davvero

La madre è la persona che ci ha tenuto in grembo, che spesso ci è stata più vicina nella vita, ma la conosciamo davvero? È la domanda che si pone Julia Deck nel suo ultimo romanzo Ann d'Inghilterra (Adelphi), appena tradotto da noi, vincitore in Francia del Premio Médicis 2024. È proprio lei, l'Ann del titolo, il personaggio di cui l'autrice vuole indagare i misteri, avventurandosi per la prima volta nel genere auto-fiction: il punto di partenza è il momento drammatico in cui rischia di perderla, quando la trova in casa sdraiata sul pavimento, colpita da un ictus.

