Allo stadio Anco Marzio di Ostia va in scena una sfida dal sapore opposto. Per l’ottava giornata del Girone F di Serie D, l’ Ostiamare capolista riceve il Fossombrone, in cerca di riscatto dopo un avvio complicato. I biancoviola di David D’Antoni arrivano a questo appuntamento da imbattuta a punteggio pieno e un entusiasmo crescente: l’ultimo 3-1 inflitto alla Recanatese ha confermato la forza e la solidità di una squadra costruita con equilibrio e idee chiare. L’ Ostiamare, rilanciata dal nuovo corso guidato da Daniele De Rossi, vive un momento storico. L’ex capitano della Roma, oggi proprietario del club, ha riportato entusiasmo e ambizione, valorizzando il legame con il territorio e il vivaio, da sempre fiore all’occhiello della società lidense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel fortino della capolista scocca l’ora del riscatto