Nel fortino della capolista scocca l’ora del riscatto
Allo stadio Anco Marzio di Ostia va in scena una sfida dal sapore opposto. Per l’ottava giornata del Girone F di Serie D, l’ Ostiamare capolista riceve il Fossombrone, in cerca di riscatto dopo un avvio complicato. I biancoviola di David D’Antoni arrivano a questo appuntamento da imbattuta a punteggio pieno e un entusiasmo crescente: l’ultimo 3-1 inflitto alla Recanatese ha confermato la forza e la solidità di una squadra costruita con equilibrio e idee chiare. L’ Ostiamare, rilanciata dal nuovo corso guidato da Daniele De Rossi, vive un momento storico. L’ex capitano della Roma, oggi proprietario del club, ha riportato entusiasmo e ambizione, valorizzando il legame con il territorio e il vivaio, da sempre fiore all’occhiello della società lidense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Palermo, il “Barbera” è un fortino: da 30 anni nessuna capolista espugna la casa rosanero - facebook.com Vai su Facebook
#SerieAFutsal KINTO, Feldi Eboli: 6 l'unica capolista a punteggio pieno. Covei MetaCatania Bricocity, violato il fortino del PalaCatania: exploit Roma 1927 Futsal http://calcioa5live.com/?com=articolo&id=140803… #Calcioa5Live - X Vai su X