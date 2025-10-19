nel circuito scendono in pista i pullman

Una masterclass per interpretare il futuro della mobilità. Al Misano world circuit si accendono i motori di Ibe Driving Experience, l´evento esperienziale dedicato alla mobilità organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Ma questa volta non saranno le moto o le auto super sportive a sfrecciare in pista, bensì i pullman. L’iniziativa riunirà tra martedì e mercoledì i professionisti del trasporto pubblico e privato per testare autobus e soluzioni innovative su pista. Tra le diverse attività in calendario ci sarà anche un appuntamento dedicato alle trasformazioni della mobilità. Oggi, infatti, le persone non si spostano più solo per necessità, ma cercano esperienze, gratificazione, relazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

