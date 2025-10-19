Nel 2026 60 euro al mese per le mamme lavoratrici | la spinta della manovra
Il sostegno alle lavoratrici madri entra nella fase decisiva: nella bozza della Manovra 2026 l’integrazione mensile sale a 60 euro, con requisiti legati a reddito e composizione familiare. Una misura che prende forma tra carte e tabelle, ma che parla direttamente alle giornate di chi concilia turni, scadenze e il ritmo domestico. Il salto da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
